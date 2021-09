Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoaufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (28.09.2021) oder Mittwoch (29.09.2021) in der Liliencronstraße aus einem Mercedes eine Geldbörse gestohlen. Die Diebe öffneten den mutmaßlich verschlossenen Mercedes zwischen 19.00 Uhr und 10.00 Uhr auf unbekannte Weise. Im Innenraum hebelten sie das Handschuhfach auf und stahlen daraus die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu wenden.

