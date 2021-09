Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Beim Brand in einem Kellerraum an der Grefstraße hat sich am Mittwochnachmittag (29.09.2021) ein 63 Jahre alter Bewohner Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 63-Jährige im Keller offenbar Wachs geschmolzen, als das Feuer gegen 16.20 Uhr ausbrach. Beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, verletzte sich der Mann. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

