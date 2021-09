Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Mehrfamilienhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach/-Vaihingen/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (28.09.2021) in Mehrfamilienhäuser an der Wiener Straße, der Wolfmahdenstraße und der Lindenbachstraße eingebrochen. An der Wiener Straße hebelten die Einbrecher zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr zunächst die Hauseingangstüre auf. Anschließend brachen sie eine Wohnungstür auf, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen einen Goldring im Wert von etwa 200 Euro. An der Wolfmahdenstraße hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen 10.40 Uhr und 14.10 Uhr eine Terrassentür auf und stahlen aus der Wohnung Schmuck in noch unbekannter Höhe und über 200 Euro Bargeld. An der Lindenbachstraße gelangten die Einbrecher zwischen 8.45 Uhr und 18.40 Uhr auf ungeklärte Weise in das Haus, wo sie dann eine Wohnungstüre aufhebelten. Nachdem sie Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, flüchteten sie mit Bargeld in Höhe von etwa 70 Euro, Schmuck und Schuhen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

