POL-S: Pedelecs aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (28.09.2021) zwei Pedelecs aus einer Garage an der Aalstraße gestohlen. Die beiden grauen Pedelecs der Marke Stevens befanden sie zuletzt am Montag um 21.30 Uhr in der verschlossenen Garage. Als der Besitzer am folgenden Tag um 07.00 Uhr vorbeikam, stellte er fest, dass seine Garage offen stand. Offenbar hatten sich Diebe in der Nacht Zugang zur Garage verschafft und diverse Zubehörteile sowie die beiden Räder im Wert von knapp 7.000 Euro gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

