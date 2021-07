Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Feuerwehr verhindert Brand eines Einfamilienhauses

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Bodenburg - (gle) - Am Samstag, den 24.07.2021 kam es zu einem Brand eines hölzernen Windfangs in einem Garten einer 38-jährigen. Gegen 21:25 Uhr wurde durch einen 54-jährigen Nachbarn ein Brand im Garten eines angrenzenden Grundstückes festgestellt. Es hatten sich zu diesem Zeitpunkt ein Korb mit Blumenerde, eine Plastikbox mit darin befindlichen Polstern für Gartenmöbel sowie ein Windfang, welcher aus Holzpalisaden besteht, entzündet. Wegen der unmittelbaren Nähe zum auf dem Grundstück befindlichen Einfamilienhaus und der bereits zu diesem Zeitpunkt enormen Hitzeentwicklung, drohte das Feuer akut auf das Haus überzugreifen. Sowohl die sofortige Alarmierung der Feuerwehr durch den 54-jährigen Nachbarn, als auch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte, konnten ein Gebäudeschaden schließlich verhindern. Die Polizei Bad Salzdetfurth hat nun die Ermittlungen in dieser Brandsache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Nach ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass im Bereich des genannten Korbes noch nicht vollständig ausgeglühte Kohle einer Wasserpfeife entsorgt worden ist. Neben einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth, waren auch die Besatzung eines Rettungswagens sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Bodenburg, Östrum, Breinum und Bad Salzdetfurth vor Ort eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell