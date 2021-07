Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze über Ereignisse der letzten Tage

Hildesheim (ots)

(koe) Verkehrsunfall zwischen Betheln und Heyersum: Am Freitag, den 24.07.2021 um 07:19 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L480. Ein 55-jähriger Pkw-Führer aus Nordstemmen befuhr mit seinem Pkw Daimler die L480 aus Richtung Betheln kommend in Richtung Heyersum. Nach eigenen Angaben kam er mit seinem Pkw aufgrund eines Hustenanfalls nach links von der Fahrbahn ab. Dort kam der Pkw im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Zur Bergung des Pkw aus dem Straßengraben war eine kurze Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich. Stark alkoholisierte Person in Elze: Am Freitag um 22:22 Uhr wurde durch einen Anwohner in Elze eine ihm hilflos erscheinende Person gemeldet. Die Polizeibeamten konnten am Ereignisort eine stark alkoholisierte 43-jährige männliche Person antreffen. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Die Person wurde durch die Beamten mit dem Funkstreifenwagen nach Hause gefahren. Eine Kostenrechnung für den Transport wird seitens der Polizei gefertigt. Trunkenheitsfahrten in Eime: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden durch zwei Polizeibeamte des Polizeikommissariats Elze um 01:40 Uhr gleich zwei unter Alkoholeinfluss stehende Fahrradfahrer, die gemeinsam die Gronauer Straße in Eime befuhren, kontrolliert. Beide Personen zeigten deutliche Ausfallerscheinungen in Form von "Schlangenlinien fahren" und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Der Atemalkoholtest der 51-jährigen weiblichen Person ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,85 Promille. Bei der 58-jährigen männlichen Person ergab der Test 1,66 Promille. Beide Personen mussten zum Zweck einer Blutentnahme zum Krankenhaus Gronau verbracht werden. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Unbekannte Täter entfernen Baustellenmaterial: In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein Anwohner um 01:39 Uhr, dass fünf unbekannte Täter in der Hauptstraße in Eime Baustellenmaterial von der dortigen Baustelle entfernen. Ebenso wurde ein Einkaufswagen des NP-Marktes entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte das Baustellenmaterial einige Straßen weiter entdeckt werden. Am Montag wird seitens der Polizei Kontakt mit einem Mitarbeiter des Marktes aufgenommen um abzuklären, ob eine Anzeige erstattet wird. Verkehrsunfall in Gronau: Am Sonntag um 12:15 Uhr befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Elze mit ihrem Pkw Seat die Steintorstraße in Gronau aus Richtung Innenstadt kommend. In Höhe der dortigen Sparkasse kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Pkw Seat gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw VW. Der Pkw Seat überschlug sich, schleuderte einige Meter weiter und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

