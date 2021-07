Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausbewohner schlagen Einbrecher vor Terrassentür in die Flucht: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Die Bewohner der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oberzwehrener Straße, unweit der Korbacher Straße, haben am heutigen Donnerstagmorgen einen Einbrecher verjagt. Das Ehepaar war gegen 6 Uhr durch Geräusche auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden. Beim Nachsehen waren sie auf einen draußen vor ihrer Terrassentür stehenden Mann getroffen, der sich mit einem Schraubendreher an der Tür zu schaffen machte. Ihnen gelang es, den Einbrecher in die Flucht zu schlagen, der daraufhin über den Nachbargarten in Richtung Oberzwehrener Straße wegrannte. An der Tür war bei dem Einbruchsversuch ein Schaden von ca. 100 Euro entstanden.

Laut den Bewohnern soll es sich bei dem Täter um einen ca. 25 Jahre alten, etwa 1,70 Meter großen Mann mit arabischem Aussehen gehandelt haben, der einen leichten Oberlippenbart hatte, mit einer bunten Sweatshirt-Jacke sowie Jeanshose bekleidet war und einen dunklen Rucksack mitführte.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell