Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter entreißt gehbehindertem Senior die Tasche in Treppenhaus von Ärztehaus: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein bislang unbekannter Täter hat am heutigen Donnerstagmorgen einem gehbehinderten 86-Jährigen im Treppenhaus eines Ärztehauses im Vorbeigehen die Tasche aus der Hand gerissen. Anschließend flüchtete der Täter, zu dem bislang leider keine Beschreibung vorliegt, aus dem Gebäude an der Kölnischen Straße, Ecke Wolfsschlucht in unbekannnte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei erhofft sich nun Hinweise von Zeugen zu bekommen, die zur Tatzeit möglicherweise verdächtige oder gar flüchtende Personen in der Kölnischen Straße beobachtet haben.

Der Raub auf den Kasseler Senior hatte sich heute Morgen gegen 8:20 Uhr ereignet. Wie das Opfer den zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) schilderte, hatte er sich aufgrund seiner Gehbehinderung im Treppenhaus beim Hochgehen mit einer Hand am Geländer festhalten und mit der anderen mit seinem Gehstock stützen müssen. Der Unbekannte war die Treppe zügig heruntergekommen und hatte dem 86-Jährigen im Vorbeigehen die Tasche entrissen, die dieser um das linke Handgelenk trug. Eigenen Angaben zufolge war der Senior dabei aus dem Gleichgewicht geraten, hatte sich aber gerade noch so am Geländer abfangen und einen Sturz verhindern können. Der Räuber war mit der braunen Ledertasche, in der sich Ausweisdokumente, ein Mobiltelefon und ein Blutzuckermessgerät befanden, nach unten und aus dem Gebäude geflüchtet. Der 86-Jährige hatte den entgegenkommenden Täter zuvor nicht direkt angesehen und konnte daher keine Personenbeschreibung abgebeben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die gegen 8:20 Uhr auffällige Personen im Bereich Kölnische Straße / Wolfsschlucht beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell