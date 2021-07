Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Erdgeschosswohnung in Lange Straße: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zu einem Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der "Lange Straße", unweit der Bremelbachstraße, kam es in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Ein bislang unbekannter Täter war gegen 4:10 Uhr über eine offenbar nicht verschlossene Haustür in das Treppenhaus gelangt und hatte im weiteren Verlauf die Wohnungstür im Erdgeschoss aufgebrochen. In der Wohnung suchte der Unbekannte nach Wertsachen, erbeutete Bargeld und flüchtete. Der zu dieser Zeit im Schlafzimmer schlafende Bewohner war durch Geräusche wach geworden und hatte anschließend den Einbruch entdeckt. Den Täter hatte er nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die nach Mitteilung des Einbruchsopfers sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Einbrecher führte nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell