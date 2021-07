Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 3 zum versuchten Tötungsdelikt in Vellmar: AG Ahne veröffentlicht Fahndungsplakat und bittet um weitere Hinweise

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Beachten Sie bitte auch das als pdf-Datei beigefügte Fahndungsplakat sowie die unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143 veröffentlichten, vorherigen Pressemitteilungen zu dem versuchten Tötungsdelikt.)

Vellmar (Landkreis Kassel): Die Ermittler der AG Ahne veröffentlichen im Zusammenhang mit dem versuchten Tötungsdelikt am 25. Juni 2021 in Vellmar ein Fahndungsplakat und bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Dieses Plakat ist bereits am gestrigen Dienstagmorgen von den Beamten in Geschäften rund um den Tatort ausgehängt sowie in Form von Handzetteln an dort geparkten Fahrzeugen hinterlassen worden. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Hinweise auf den verdächtigen Mann, der am Tatmorgen und offenbar bereits zwei Tage zuvor im Bereich des Tatorts beobachtet worden war, zu bekommen. Darüber hinaus gibt es nun einen weiteren Hinweis: Auch an dem Mittwochmorgen war einem Zeugen ein verdächtiger Pkw aufgefallen. Das Auto stand alleine auf dem ansonsten leeren Parkplatz des gegenüberliegenden Getränkemarktes. Dieser Wagen könnte im Zusammenhang mit dem verdächtigen Mann stehen, der an beiden Morgen in der Nähe des Tatorts beobachtet wurde.

Personen- und Fahrzeugbeschreibung

Zu dem Verdächtigen und seinem Fahrzeug liegt weiterhin nur eine vage Beschreibung vor: Der Mann soll ca. 1,80 Meter groß und etwa 30 Jahre alt sein. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Pkw älteren Baujahrs gehandelt haben. Dieser Pkw war am Freitagmorgen auf dem ersten Parkplatz des Einkaufszentrums neben dem Baustoffhandel abgestellt. Am Mittwochmorgen, zwei Tage vor der Tat, hatte ein anderer Zeuge einen solchen Pkw auf dem gegenüberliegenden Parkplatz des Getränkemarktes wahrgenommen.

Die Ermittlungen der AG Ahne zu dem versuchten Tötungsdelikt laufen weiterhin auf Hochtouren. Zeugen, die Hinweis geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz, Pressesprecher Polizeipräsidium Nordhessen, Tel. 0561 - 910 1020 Andreas Thöne, Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell