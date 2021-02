Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden Mülltonnen an - Die Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Zwischen Mittwochabend (24.02.), etwa ab 21:10 Uhr, und dem frühen Donnerstagmorgen (25.02.), gegen 4:20 Uhr, haben Unbekannte an mehreren Stellen in Dormagen Müll- und Altpapiercontainer in Brand gesetzt.

Zunächst riefen gegen 21:10 Uhr Anwohner der Straße "Am Rath" die Feuerwehr, weil dort drei Müllcontainer brannten. Als die Polizeibeamten eintrafen, war der Brand bereits gelöscht. Gegen 22:40 Uhr geriet am Kastanienweg ein Altpapiercontainer in Brand. Etwa zur gleichen Zeit waren weitere Polizeibeamte und auch die Feuerwehr an der Buchenstraße im Einsatz. Hier brannten an gleich zwei Stellen Altpapiercontainer, während an der Friedenstraße offenbar eine Restmülltonne ins Visier unbekannter Täter geraten war. Gegen 23:10 Uhr wurde Rauch an einem Müllcontainer an der Röntgenstraße gemeldet, gegen 0:45 Uhr brannte ein weiterer Müllcontainer an der Robert-Koch-Straße. Der letzte Müllcontainerbrand wurde gegen 4:20 Uhr an der Edisonstraße gemeldet.

In allen Fällen konnten die Brände zügig gelöscht werden. Es entstand jeweils ein Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

