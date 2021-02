Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Abbiegeunfall im Kreuzungsbereich

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.02.), gegen 16 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung "Im Buschfeld" / "Am Klostereck" in Elsen. Ein 61-jähriger Grevenbroicher befuhr mit seinem Pkw die Rheydter Straße in Richtung Landstraße 116 (L116) und beabsichtigte links in die Straße "Im Buschfeld" einzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 61-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell