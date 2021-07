Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Kiosk ein und stehlen Zigaretten: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte sind in der Nacht zum gestrigen Mittwoch in einen Kiosk in der Leipziger Straße eingebrochen und haben Münzgeld, fast alle Zigarettenpackungen sowie Zigarettenstangen gestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Einbruch gegen 3:30 Uhr ereignet. Die Täter hatten mit einem Werkzeug gewaltsam die Eingangstür des Kiosks aufgebrochen und waren so in das Geschäft, das im Erdgeschoss eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses liegt, gelangt. Wohin die Täter anschließend mit der Beute flüchteten und wie sie diese abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell