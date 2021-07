Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Containerbrand in Holländischer Straße sorgte für Verkehrsbehinderungen am Morgen: Ursache für Feuer noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am heutigen frühen Donnerstagmorgen sorgte der Brand eines Containers im Kasseler Norden für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr. Der Brand des in Höhe der Hausnummer 173 in der Holländischen Straße auf dem Gehweg abgestellten Containers mitsamt Sperrmüll war gegen 4:30 Uhr gemeldet worden. Der Löscheinsatz der Feuerwehr sowie die Bergung des ausgebrannten Containers erforderten eine Vollsperrung der stadteinwärts führenden Fahrstreifen bis etwa 8 Uhr. Durch die Hitze- und Rußentwicklung waren auch die Außenfassade und Fenster des angrenzenden, derzeit leerstehenden Mehrfamilienhauses beschädigt worden. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Ob das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden war, ist derzeit noch unklar. Daher werden Personen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei zu melden. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt.

Zuvor in der Nacht waren Feuerwehr und Polizei bereits zu einem Mülltonnenbrand in der Artilleriestraße, Ecke Bremer Straße, ausgerückt. Gegen 3:30 Uhr hatten Unbekannte dort drei Papiertonnen auf den Gehweg geschoben und offenbar angezündet. Diese waren dadurch zerstört worden und ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstanden. Ob dieser Fall mit dem späteren Brand des Containers im Zusammenhang steht, ist derzeit noch völlig unklar. Jedoch sucht die Polizei auch hier nach Zeugen. Die Ermittlungen werden in diesem Fall wegen Sachbeschädigung bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei ebenfalls unter der Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell