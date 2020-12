Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Die Polizei nahm am Dienstagvormittag, 1. Dezember 2020, gegen 11.15 Uhr, eine 27-Jährige bei einer Kontrolle in der Altstadt fest. Gegen die in Gelsenkirchen wohnhafte Frau bestand ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen unter anderem wegen gewerbsmäßigen Diebstahls. Die Gesuchte wurde ins Polizeigewahrsam gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2015

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell