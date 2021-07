Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum-Borsum (TK) In der Zeit von Samstag, 24.07.2021, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 25.07.2021, 09.00 Uhr, kam es in der Martinstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Kleintransporter eines Hildesheimer Energieversorgers. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit geparkt vor dem Haus Nr. 12. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch einen Fußtritt das linke Schlusslicht des Fahrzeugs, an dem dadurch ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

