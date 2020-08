Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - VW Up beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Freitag entweder zwischen 07:30 und 12:30 Uhr am Ootmarsumer Weg oder zwischen 13:00 und 20:00 Uhr am Sauvageodstraße in Nordhorn, wurde ein goldfarbener VW Up an der hinteren rechten Ecke durch ein unbekanntes, vermutlich weißes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

