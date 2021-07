Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Abfalleimer am Bahnhof Sarstedt - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Am Samstag, 24.07.2021, gegen ca. 16.50 Uhr, kam es am Bahnhof im Wartebereich für Raucher zu einer Sachbeschädigung an einem Abfalleimer. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Abfalleimer von zwei offensichtlich angetrunkenen männlichen Personen aus der Verankerung gerissen und zu Boden geworfen. Die Personen konnten sich unerkannt vor Eintreffen der Polizei entfernen. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den beiden unbekannten männlichen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

