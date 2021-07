Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand zerstört Geräteschuppen bei VfV Borussia 06

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (roh) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:15 Uhr, entdeckte ein Passant, dass der Geräteschuppen auf dem Gelände des VfV Borussia 06 Hildesheim, in der Lucienvörder Allee, in Flammen stand. Nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte war allerdings schnell festzustellen, dass der Schuppen nicht mehr zu retten war. Oberste Priorität hatte daher die Verhinderung eines Übergriffs des Feuers auf das Vereinsheim, welches nur wenige Meter neben dem Schuppen stand. Dennoch entstand ein leichter Schaden am Heim, an welchem der Fassadenputz abplatzte. Die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Hildesheim nahmen noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Bisher allerdings wurde die Brandursache nicht geklärt, weswegen in alle Richtungen ermittelt wird. Der Sachschaden liegt, ersten Schätzungen nach, im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen, die insbesondere im Vorfeld des Brandes verdächtige Umstände beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Inspektion an der Schützenwiese, unter der bekannten Telefonnummer 05121/939-0 zu melden.

