Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchte räuberische Erpressung in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(mal) - Am 24.07.2021 erstattet ein 36-jähriger Elzer beim Polizeikommissariat Elze Anzeige wegen räuberischer Erpressung. Der Elzer gab an, am 22.07.2021 gegen 22:30 Uhr in der Straße "Miegelsteig" in 31008 Elze mit einem Fernsehgerät in der Hand zu seiner Wohnanschrift gegangen zu sein. Vor der Haustür hat er das Fernsehgerät auf den Boden gestellt. Hierbei hat dem Opfer eine männliche Person in den Nacken gegriffen. Eine weitere männliche Person hat währenddessen versucht, das Fernsehgerät zu entwenden. Das Opfer hat sich daraufhin gewehrt und einem Täter mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Dieser müsste durch diesen Schlag eine Verletzung im Kopfbereich aufweisen. Das Opfer zog sich bei dem Schlag einen Bruch des Mittelhandknochens zu. Beide Täter sind daraufhin ohne Fernsehgerät in Richtung der "Goethestraße" geflohen. Es handelt sich bei beiden Tätern um männliche Personen im Alter von 20-25 Jahren. Beide haben hochdeutsch gesprochen und einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Der erste Täter hat weiße Sneaker, eine blaue Jeans und ein dunkles Oberteil getragen. Er hat hellbraune, kurze Haare und eine schlanke Statur. Der zweite Täter hat eine weiße Basecap mit schwarzem Nike-Logo getragen. Er ist von kräftiger Statur. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

