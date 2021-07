Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwischenfall nach einer Ballonlandung

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Freitagabend, 23.07.2021 kam es nach der Landung eines Heißluftballons zwischen dem Alfelder Ortsteil Wettensen und der Kläranlage in Wettensen zu einem ungewollten Zwischenfall. Die zusammenfallende Ballonhülle wurde nach der Landung von einer Windboe erfasst, so dass die Ballonhülle in die Leine fiel. Es wurden keine Personen verletzt. Die Hülle musste allerdings mit Hilfe eines Traktors aus dem Wasser geborgen werden.

