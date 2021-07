Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung

Hildesheim (ots)

Freden/Kleinfreden (be) In der Zeit von Freitag, 16.07.2021 bis Montag, 19.07.2021 kam es im Bereich des Friedhofs/Kindergartens in Kleinfreden zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwei Apfelbäume, ein Hinweisschild sowie einen Deckel eines Streugutbehälters. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell