POL-HI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer

Algermissen (TK) Am Samstag, 24.07.2021, kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 22-jährige Algermissener befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Vorm Schlage in Richtung Hildesheimer Straße. Ein 62-jähriger Algermissener befuhr mit seinem PKW die Kolpingstraße und bog nach rechts auf die Hildesheimer Straße ein. Dabei übersah er den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 22-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

