Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Hildesheim (ots)

Duingen (be) Am Samstagabend, 24.07.2021 befuhr ein 16jähriger Kradfahrer aus Föhrste mit seinem Sozius die B240/K428 in Duingen. Nach Durchfahren des dortigen Kreisels kam er zu weit nach links aus seinem Fahrstreifen heraus, geriet auf den Fahrbahnrand und stürzte. Hierbei zog sich der junge Mann eine offene Beinfraktur zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Sozius wurde bei dem Sturz leicht verletzt.

