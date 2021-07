Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Wohnhaus nach Verkehrsunfall schwer beschädigt

Rheinmünster (ots)

Ein nicht mehr bewohnbares Wohnhaus ist eine der Folgen eines Verkehrsunfalles am Mittwochabend in Schwarzach. Gegen 20 Uhr war der 20 Jahre alte Fahrer eines Ford Fiesta in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit in der Leislingstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und im weiteren Verlauf augenscheinlich vollkommen ungebremst gegen die Hauswand des Anwesens geprallt. Der Unfallverursacher und sein ein Jahr jüngerer Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Während an dem Ford lediglich Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, ist nach ersten Schätzungen an dem Gebäude ein Schaden von mindestens 70.000 Euro entstanden. Einer ersten Begutachtung zu Folge, musste das Gebäude als nicht bewohnbar eingestuft werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang durch Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden dauern derzeit noch an. Durch die Ortspolizeibehörde wurden die Bewohner, die zum Unfallzeitpunkt nicht zu Hause waren, untergebracht. Die Einsatzmaßnahmen wurden aufgrund des beschädigten Hauses durch das THW Bühl mit 13 Einsatzkräften unterstützt.

/rs

