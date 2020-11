POL-HWI: Taschendiebe in Wismar unterwegs

Polizeiinspektion Wismar

In mindestens zwei Fällen ist es Taschendieben am gestrigen Donnerstag gelungen, unbemerkt Portemonnaies aus mitgeführten Taschen zu entwenden.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Wismarer Innenstadt wurde einer 65-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter das Portemonnaie aus einem mitgeführten Rucksack entwendet. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als sie die Ware an der Kasse zahlen wollte.

Ähnlich ging es einer weiteren 65-jährigen Frau, die im Kassenbereich eines Lebensmitteldiscounters in der Lübschen Straße das Fehler ihrer Geldbörse aus der Handtasche bemerkte.

Ihre Polizei rät deshalb erneut:

- Tragen Sie Geld, Papiere oder Geldkarten in verschlossenen Innentaschen immer möglichst dicht am Körper - Hand- oder Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden - Keinesfalls sollten Geldbörsen oben in Einkaufskörbe oder -taschen abgelegt werden, zudem wird dringend davon abgeraten Handtaschen im Einkaufswagen zurückzulassen.

Mehr Informationen zum Thema Diebstahl gibt es auf der Seite www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

