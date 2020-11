POL-HWI: Trickdiebe im Grevesmühlen

Polizeiinspektion Wismar

Gestern, am späten Nachmittag wurde die Polizei über Trickdiebe in einer Optikerfiliale in Grevesmühlen informiert.

Die beiden Mitarbeiterinnen des Geschäftes schilderten den eingesetzten Beamten, dass ein Pärchen die Filiale betreten hätte. Während sich der Mann von einer Mitarbeiterin beraten ließ, habe die Frau eine zweite Mitarbeiterin im hinteren Teil des Geschäftes abgelenkt.

Der Mann habe schließlich eine Kleinigkeit gekauft und die Mitarbeiterin hierbei in ein Gespräch verwickelt, da er mit der Stückelung des Wechselgeldes offenbar nicht einverstanden war. Schließlich konnte der Unbekannten an 170 Euro aus der Kasse gelangen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Demnach haben die beiden Unbekannten ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann, der schätzungsweise 30-40 Jahre alt und circa 175 cm groß ist, wurde als sehr dünn beschrieben. Bekleidet war er mit einem hellen Mantel. Von der Frau ist bekannt, dass sie augenscheinlich circa 30 Jahre alt und circa 170 cm groß sei. Auffallend waren ihre braunen Augen mit markanten Augenbrauen. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass diese dunkel war.

Mit einer ähnlichen Masche erbeutete ein Pärchen am gestrigen Nachmittag in Schwerin 300 Euro. (Siehe hierzu die Pressemitteilung der PI Schwerin: Geldbetrüger unterwegs, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4766926) Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei warnt vor den vielfältigen, betrügerischen Maschen. Bei Verdacht derartiger Betrugsversuche verständigen Sie bitte umgehend den Notruf der Polizei oder Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Weitere Hinweise gibt es auf der Seite www.polizei-beratung.de

