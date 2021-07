Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizisten getreten und beleidigt

Rastatt (ots)

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 00:30 Uhr zu einer Streitigkeit in den Stadtgarten gerufen. Eine 27-Jährige sollte demnach einen 22-Jährigen bei einem Streit körperlich angegriffen haben. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen richtete die erheblich alkoholisierte junge Frau ihre Aggressionen gegen die eingesetzten Polizisten. Sie soll hierbei die Beamten getreten und einem gar ins Gesicht gespuckt haben. Die 27-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und sieht sich nun gleich mit mehreren Strafanzeigen konfrontiert. /ag

