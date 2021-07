Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach, B415 - Hoher Sachschaden nach Überholmanöver

Biberach (ots)

Einen Schaden von über 20.000 Euro hatte ein 35-Jähriger am Mittwochmorgen nach einem Überholmanöver zu beklagen. Gegen 5:45 Uhr war der Mann mit seinem BMW auf der B 415 zwischen Biberach und Reichenbach unterwegs, als er nach einem ordnungsgemäßen Überholmanöver mit der rechten Fahrzeugseite in den Grünstreifen und ins Schleudern geriet. In der Folge kollidierte der 4-er BMW mit dem rechtsseitigen Hang und der gegenüberliegenden Leitplanke, wo er schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der BMW musste abgeschleppt werden.

