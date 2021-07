Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Brand schnell gelöscht

Baden-Baden (ots)

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte am Donnerstagmorgen ein Brandausbruch in einem Gebäude in der Ernst-Becker-Straße schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Hydraulikpumpe. Die polizeilichen Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. /ag

