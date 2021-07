Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Gaststätte, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte am Lindenplatz. Ein Mitarbeiter ertappte den ungewollten Gast, nachdem dieser eine Tür zum Treppenhaus eingetreten hatte. Ob der Einbrecher Diebesgut erbeuten konnte, ist noch unklar. Er trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe sowie schwarze Handschuhe mit auffällig weißem Muster auf der Oberseite. Wer am frühen Donnerstagmorgen zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Lindenplatz gemacht oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird erbeten, sich mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzten.

/as

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell