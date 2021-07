Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verletzter Rollstuhlfahrer

Sinzheim (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz nach 9 Uhr wurde in der Halberstunger Straße ein Rollstuhlfahrer bei einem Unfall verletzt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr der 92-jährige Senior mit seinem Gefährt ordnungsgemäß auf dem dortigen Gehweg und wurde durch einen abbiegenden LKW umgestoßen. Er musste zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der 55-Jährige Fahrer des Lastwagens hatte den Senior mutmaßlich übersehen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell