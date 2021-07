Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher an der Eimerheide - Flucht und vorläufige Festnahme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (01.07., 14.55 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh durch einen aufmerksamen Zeugen auf den Einbruch zweier Täter in ein Wohnhaus an der Eimerheide informiert.

Nachdem der Zeuge das Klirren einer Scheibe vernahm, konnte er auf dem Grundstück eines Wohnhauses an der Eimerheide zwei unbekannte Männer beobachten. Geistesgegenwärtig wählte der Zeuge den Polizeiruf 110 und stand der Polizei während seiner Beobachtungen, bis zum Eintreffen der Beamten, telefonisch zur Verfügung. Zeitgleich mit den eintreffenden Polizeikräften flüchteten die zwei Einbrecher aus dem Haus in die umliegende Wohnsiedlung. Auf einem nahen freien Feld sowie in dem Garten eines weiteren Wohnhauses konnten die Beamten in der Folge zwei 22- und 23-jährige Männer aus Bielefeld vorläufig festnehmen.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten Kriminalbeamte fest, dass sich die beiden Einbrecher zuvor durch das Einschlagen der Terrassentürscheibe gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus verschafft hatten. Anschließend durchsuchten die Männer die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten derzeitigen Erkenntnissen zufolge Bargeld. Das Diebesgut sowie vermeintliches Aufbruchswerkzeug konnten im Umfeld des Tatorts aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein, in dem sich nun beide Täter verantworten müssen. Die vorläufig festgenommen Männer wurden nach einer Prüfung von Haftgründen durch die Staatsanwaltschaft Bielefeld wieder entlassen, nachdem von einem Antrag auf Untersuchungshaft abgesehen wurde.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell