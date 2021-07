Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Gütersloh (ots)

Werther (VT) Eine 63Jährige Versmolderin befuhr am 01.07.2021, um 16:08 Uhr, mit ihrem Opel Meriva die Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Oesterweg. Sie beabsichtigt an der LZA von der Bielefelder Straße nach rechts in die Straße Hohlweg abzubiegen. Eine 52Jährige Versmolderin und ihr 16jähriger Sohn als Beifahrer befuhren mit ihrem VW Passat den Hohlweg aus Richtung Ravensberger Straße kommend in Richtung Ringalle. An der Kreuzung Bielefelder Straße / Hohlweg übersieht sie die auf Rot geschaltete LZA. Sie befährt die Kreuzung und kollidiert dabei mit der 63Jährigen Opelfahrerin. Bei dem Unfall werden alle Beteiligten leicht verletzt. Die 63Jährige wird per RTW in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Die 52Jährige Unfallverursacherin und ihr 16 Jähriger Sohn werden per RTW in das Krankenhaus nach Warendorf gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.

