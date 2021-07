Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen verschrecken Einbrecher

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstag (29.06., 19.30 Uhr) flüchteten vermutlich zwei Einbrecher, als sie versuchten in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Thomas-Mann Straße einzubrechen.

Die beiden Männer machten sich an einem gekippten Fenster zu schaffen, als sie durch Zeugen aufgeschreckt wurden. Sie rannten in Richtung Sundernstraße davon.

Beide waren schätzungsweise zwischen 20 und 25 Jahre alt und 170 cm groß. Beide waren dunkel gekleidet, trugen Jeans und eine Cappy auf dem Kopf. Einer hatte einen Rucksack bei sich.

Die Polizei Güterlsoh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

