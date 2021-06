Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Als ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer am Dienstagabend (29.06., 18.05 Uhr) die Holter Straße in Höhe der Oststraße queren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 22-jährigen BMW-Fahrer, welcher die Holter Straße aus Richtung Schloß Holte kommend in Richtung Kaunitz befuhr. Unmittelbar vor dem Pedelec-Fahrer querte noch eine weitere Zweiradfahrerin die Straße. Diese kollidierte nicht mit dem Pkw.

Der aus Sicht des Autofahrers von rechts auf die Straße fahrende 79-jährige Pedelec-Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 1600 Euro.

