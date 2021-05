Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen-Bohlingen, Lkrs. KN) Mehrere Werkzeugmaschinen aus Garage gestohlen

Bohlingen (ots)

Mehrere Werkzeugmaschinen im Wert von über 3000 Euro sind in den letzten Tagen aus einer größeren Garage in der Fabrikstraße gestohlen worden. Der Täter stieg über ein Fenster ein, an dem er zuvor die Scheibe entfernt hatte. Gestohlen wurden ein motorbetriebener Freischneider der Marke Stihl, zwei Makita-Akkuschrauber, eine Kettensäge der Marke Stihl und eine Festo-Tauchkreissäge. Die Polizei geht davon aus, dass die Geräte in ein größeres Auto oder in einen Transporter eingeladen und weggefahren wurden. Vom Täter und den Werkzeugen fehlt bislang jede Spur.

