Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Gestohlenes IPad taucht in geparktem Auto auf

Konstanz (ots)

Ein aus einem Nebenraum im Parkhaus Fischmarkt gestohlenes IPad ist kurze Zeit später in einem geparkten VW Passat eines 62-Jährigen wieder aufgetaucht. Der Tablet-Computer verschwand, als der Besitzer des Geräts es am Mittwochmorgen auf seinem Einkaufswagen einen Moment abgelegt hatte. Als der VW-Fahrer zu seinem Auto kam, wartete bereits eine Polizeistreife an seinem Wagen. Bei der Nachschau tauchte das mehrere Hundert Euro teure Gerät im Fußraum des Autos auf. Wie der 62-Jährige gegenüber den Beamten erklärte, habe er den Computer gefunden und dort abgelegt, da er es wegen eines Termins eilig hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell