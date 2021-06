Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210624-4: Fahrraddiebstahl aufgeklärt

Pulheim (ots)

Das E-Bike hat einen Wert von rund 10.000 Euro.

Die Polizei Rhein-Erft hat nach erfolgreichen Ermittlungen und einer Fahndung am Mittwoch (23. Juni) einen Fahrraddiebstahl aufgeklärt. Beamte des Polizeipräsidiums Köln fanden das Fahrrad in einer Kleingartenanlage in Köln. Der mutmaßliche Täter hatte das E-Bike im Wert von rund 10.000 Euro zuvor aus der Ausstellung eines Fahrradgeschäfts in Pulheim gestohlen. Ein Mitarbeiter des Geschäfts zeigte den Diebstahl am Mittwoch (23. Juni) auf der Polizeiwache an. (sc)

