Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210624-2: Zeugen meldeten Einbrecher auf Baugerüst

Frechen (ots)

Das vorbildliche Verhalten der Zeugen führte im Ergebnis zwar nicht zur Festnahme des Täters, jedoch ergaben sich Hinweise zu seiner Identität.

Um 19.10 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei am Mittwochabend (23. Juni) einen Notruf eines Zeugen, der einen Einbruch beobachtet hatte. Nach seinen Angaben kletterte ein Mann auf ein Baugerüst eines dreistöckigen Mehrfamilienhauses an der Vellbrückstraße und trat eine Fenstertür im zweiten Obergeschoss ein. Dabei rief der Mann etwas Unverständliches mit osteuropäischem Akzent. Der Zeuge sowie ein weiterer Bewohner des Hauses, der dieselben Geschehnisse sah, zögerten nicht lange und wählten den Notruf 110 der Polizei.

Mehrere Streifenwagen fuhren zum Tatort und fahndeten nach dem Mann, der zwischenzeitlich auf einem Fahrrad in Richtung Friedhof geflüchtet war. Andere Beamte wiederrum nahmen am Tatort die Anzeige auf.

Die Polizei Rhein-Erft möchte auf diesem Wege das vorbildliche Zeugenverhalten erwähnen und appelliert an die Bevölkerung, bei beobachteten Missständen nicht wegzusehen, sondern ebenfalls den Notruf 110 zu wählen. Nur durch das unverzügliche Melden solcher Sachverhalte ist es der Polizei in vielen Fällen möglich gewesen, diese Täter in Tatortnähe festzunehmen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell