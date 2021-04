Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Besitzer gesucht: Wem gehört der Roller?

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei Hamm hat in der Nacht von Samstag, 17. April auf Sonntag, 18. April einen blauen Roller auf der Hochstraße in Bockum-Hövel gefunden und sichergestellt. Der Eigentümer ist unbekannt - die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Besitzer. Der Roller der Marke Gilera ist metallic-blau lackiert und hat silberne Seitenteile. Auffällig an dem Zweirad ist eine goldene Felge vorne, eine rote Felge hinten und ein "Marlboro"-Aufkleber am Lenker. Wer Hinweise zu dem Besitzer des Rollers geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-3110 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden.(mg)

