Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ruhestörer landet im Gewahrsam

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Einsatz wegen Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus an der Memeler Straße endete für einen 20-Jährigen am Donnerstag, 29. April, im Polizeigewahrsam.

Die Polizeibeamten wurden gegen 2.30 Uhr zu dem Haus wegen ruhestörender, lauter Musik gerufen, die bereits auf der Straße nicht zu überhören war.

Der Verursacher weigerte sich trotz mehrfacher Aufforderung, die Musik leiser zu stellen und verhielt sich äußerst aggressiv. Ein gezielter Schlag mit einer Bierflasche in Richtung des Kopfes eines Beamten konnte nur durch ein rechtzeitiges Festhalten des Armes verhindert werden.

Gegen seine anschließende Fixierung und Fesselung wehrte er sich und brachte eine Beamtin zu Fall, die sich dadurch leicht verletzte.

Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam betonte der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Mann, dass ihm die Situation Spass gemacht habe und er nichts bereue.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell