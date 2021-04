Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Unnaer Straße / Gobel-von-Drechen-Straße / Hellweg wurden am Dienstag, 28. April, gegen 16.15 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Eine 61-jährige VW-Fahrerin befuhr die Gobel-von-Drechen-Straße in Richtung Norden. Sie beabsichtigte, die Kreuzung weiter geradeaus in Richtung Hellweg zu passieren. Im Kreuzungsbereich stieß sie mit einem Suzuki eines 87-Jährigen zusammen. Dieser befuhr die Unnaer Straße in nordöstliche Richtung. Bei der Kollision verletzen sich sowohl die VW-Fahrerin als auch eine 82-jährige Beifahrerin aus dem Suzuki leicht. Alle Beteiligten kamen aus Hamm. Die VW-Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus transportiert. Die Beifahrerin wurde an der Unfallstelle ambulant behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unnaer Straße war während der Unfallaufnahme für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu Verkehrsstörungen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 5500 Euro geschätzt.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell