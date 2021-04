Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 28. April, kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Ahlener Straße / Dasbecker Weg. Eine 53-jährige Radfahrerin sowie ein 39-jähriger Opel-Fahrer - beide aus Hamm, befuhren zunächst die Ahlener Straße in Richtung Süden. Beide warteten anschließend verkehrsbedingt an der Ampelanlage der besagten Kreuzung. Während des darauffolgenden Abbiegevorgangs des Pkw nach rechts in den Dasbecker Weg, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Die Radlerin konnte einen Sturz verhindern, verletzte sich dennoch leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Am Pkw entstand Sachschaden.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell