Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Tageswohnungseinbruch

Hillesheim (ots)

Am 23.02.2021 zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die zufällig und nur kurzzeitige Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus, um in ein Einfamilienhaus in der Neutorstraße in Hillesheim einzudringen, wobei es bei der Tat im Versuchsstadium blieb.

Die Täter näherten sich hierbei von der Vorderseite des Anwesens aus und versuchten durch Aufhebeln der Hauseingangstüre in das Anwesen einzudringen.

Aufgrund der guten Sicherung des Anwesens blieb es beim Versuch, wobei es zu Beschädigungen an der Haustür und dem dortigen Schließmechanismus kam.

Die genaue Schadenshöhe der hierdurch entstandenen Beschädigungen steht aktuell noch nicht fest.

Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell