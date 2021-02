Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannte beschädigen Pkw

Zell (Mosel) (ots)

Am Samstag, dem 20.02.21, gegen 22.50 Uhr wurde in Zell, Brandenburg ein dort geparkter Pkw beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den Lack des Pkw. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zell.

