Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von 5 Raummeter Brennholz aus Waldgebiet bei Gerolstein

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum vom 10.02.21 bis 20.02.21 wurde aus dem Waldgebiet, nördlich von Gerolstein (zwischen Roth und Bewingen), bzw. nördlich der Straße Wellgendellsknipp, in der Verlängerung vom Heideweg, ca. 5 Raummeter Brennholz (Fichtenholz), in 1m Länge, das am Waldweg abgelegt war, entwendet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Daun, Tel.: 06592-96260, oder die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260, entgegen.

