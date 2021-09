Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 30 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist am Mittwochabend (29.09.2021) an der Böblinger Straße offenbar alleinbeteiligt gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige war gegen 18.50 Uhr in der Böblinger Straße in Richtung Heslach unterwegs als er mit dem Reifen seines Pedelecs in die Gleise der Stadtbahn kam und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

