POL-S: Autofahrer bedrängt offenbar Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Der Fahrer eines Mercedes hat am Mittwochnachmittag (29.09.2021) offenbar einen 36 Jahre alten Motorradfahrer mehrfach abgedrängt und zur Vollbremsung gezwungen. Der 36-Jährige war gegen 15.40 Uhr auf der Wagenburgstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Kurz nach dem Wagenburgtunnel soll ein Mercedesfahrer den Motorradfahrer mehrmals zur Seite gedrängt und so zu Vollbremsungen gezwungen haben. Der Autofahrer soll zudem sehr dicht aufgefahren sein und mehrfach seine Scheinwerfer aufgeblendet haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

