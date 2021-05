Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigt, zugeschlagen und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

Ein 21-Jähriger hat in der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag (03.05.2021) auf dem S-Bahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs zwei Sicherheitskräfte geschlagen und anschließend Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten geleistet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sprachen gegen 00:45 Uhr zwei Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn den rauchenden 21-Jährigen auf dem S-Bahnsteig an und wiesen ihn wohl auf das bestehende Rauchverbot hin. Daraufhin spuckte und schlug der aggressive junge Mann offenbar gegen die Scheibe der S-Bahnaufsicht, beleidigte die Mitarbeiter der DB und soll im weiteren Verlauf auf die 38- und 40 Jahre alten Sicherheitsmitarbeiter eingeschlagen haben, welche leichte Rötungen vom Angriff davontrugen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den Tatverdächtigen und dessen Begleiter noch in einer abfahrbereiten S-Bahn an und forderten ihn auf, diese für weitere Maßnahmen zu verlassen. Als der polnische Staatsangehörige sich weigerte und er daher aus dem Zug geführt werden sollte, leistete er Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und bedrohte die Polizisten verbal mit dem Tode. Nachdem der in Stuttgart wohnhafte Mann gefesselt zur Dienststelle verbracht wurde, fanden die Beamten im Rahmen einer Durchsuchung zudem Betäubungsmittel bei dem Mann auf und stellten diese sicher. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam durfte der 21-Jährige das Revier am heutigen Morgen verlassen. Er muss nun unter anderem mit Strafanzeigen wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

